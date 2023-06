Se Antonello Venditti fece centro con “Sotto il segno dei pesci”, il chitarrista e compositore Roberto Tola punta su “Under the Leo sign”, visto che il leone è il suo segno zodiacale. Il musicista sassarese è al quarto lavoro da solista dopo il fulminante esordio con “Bein' Green” pluripremiato come album e come singoli.

Fedele al suo jazz, funk e fusion piacevole da ascoltare, Roberto Tola si avvale anche per questo lavoro di collaborazioni illustri che testimoniano la sua notorietà e credibilità internazionale. Ad esempio “Maraya”, dedicata alla madre, ha come special guest il trombettista americano Bill McGee, sulla scena da 50 anni, uno che ha suonato con Ray Charles, giusto per capire.

Nove le tracce del disco che si apre con “Driving To Madrid” (c'è il pianista spagnolo Marco Rasa) pubblicato il 6 giugno scorso, entrato già nella classifica RadioWave Groove Jazz TOP 100 e Smooth Jazz Global TOP 100, e risultato il single col maggiore incremento in termine di streaming fra le radio in America e non solo.

