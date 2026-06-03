Tutto pronto per il concerto di uno uno dei nomi più riconoscibili della scena hip hop italiana. Sabato 6 giugno alle 18, il parco Vita di Sorso ospiterà Gue’ , protagonista dell’ultimo appuntamento della prima edizione di “Bellezza in Musica”, rassegna avviata lo scorso dicembre con l’obiettivo di intrecciare linguaggi artistici diversi, dalla musica alle arti visive fino alla cultura. Rapper e produttore discografico, Guè ha attraversato oltre vent’anni di musica italiana, dai Club Dogo alla fortunata carriera solista, collaborando con alcuni dei più importanti artisti e producer del panorama nazionale.Con album ai vertici delle classifiche, milioni di ascoltatori e numerose certificazioni Oro e Platino, porterà a Sorso uno spettacolo capace di raccontare l’energia, la tecnica e l’identità del rap italiano. Il concerto al Parco Vita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e conferma la volontà dell’amministrazione comunale, in particolare dell'assessorato alla cultura che punta sui grandi artisti, di investire su eventi di qualità, capaci di attrarre pubblico e valorizzare la città.

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