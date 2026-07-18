Ariete: Nella vita delle volte bisogna anche saper scendere a compromessi e questo dovete accettarlo prima o poi.

Toro: In questo giorno di riposo abbiate cura delle vostre relazioni. Relax ed equilibrio sono le parole di oggi.

Gemelli: Ultimamente siete un po’ polemici. Forse sarebbe meglio non farsi troppe aspettative per non rimanere delusi.

Cancro: La stanchezza della settimana si accumula e non avete molta voglia di uscire. Cercate di pensare a voi stessi.

Leone: Oggi approfittate del bel tempo per fare una gita fuori porta. Magari in una meta in cui non siete mai stati.

Vergine: C’è aria di feste e musica. Siete pronti a divertirvi e scatenarvi a ritmo dei più grandi successi estivi.

Bilancia: Che sia al mare o in montagna la giornata vi regalerà dei momenti unici che non dimenticherete facilmente.

Scorpione: Per voi l’amicizia può anche essere più importante di un partner, scegliete bene chi vi circonda.

Sagittario: Ultimamente non vi sentite capiti da nessuno. Attenti a non rischiare di rovinare relazioni importanti.

Capricorno: Avete proprio voglia di godervi una giornata al mare con la vostra famiglia e qualche amico stretto.

Acquario: Dopo un momento di forte tensione siete pronti a buttarvi tutte le preoccupazioni alle spalle.

Pesci: La vostra sensibilità è un dono, non dovete mai avere il timore di mostrarvi fragili. È una vostra peculiarità.

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