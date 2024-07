Il jazz per accompagnare la degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici. Promossa dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna prende il via "(to) be in Jazz - I Concerti Aperitivo (nei luoghi del vino)", inserito all’interno del Programma Salude & Trigu.

Protagonista il Blue Note Brass Sextet plus drums, settetto formato da musicisti membri dell’Orchestra Jazz della Sardegna: Massimo Carboni al sax contralto, Emanuele Dau e Luca Uras alle trombe, Gavino Mele al corno, Salvatore Moraccini al trombone, Roberto Greco alla tuba e Luca Piana alla batteria.

Il progetto “La Musica di Horace Silver” con gli arrangiamenti dell’arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra Duccio Bertini sarà proposto il 18 luglio alla Cantina Nuraghe Crabioni di Sorso.

Le altre due date sono fissate per il 26 luglio presso le Tenute Delogu di Alghero e il 7 agosto all’Enoteca Regionale della Sardegna-Museo del Vino di Berchidda.

Tutti i concerti avranno inizio alle 22 e saranno preceduti da una degustazione fissata per le 20.30.

