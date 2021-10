Imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip per un microfono lasciato erroneamente aperto.

I concorrenti stavano prendendo un po’ d’aria in giardino quando hanno sentito distintamente una voce femminile, appartenente a un’autrice del programma, dire ad altre persone: “Sono una massa di imbecilli e cerebrolesi”, e poi “c***i loro”.

L’atmosfera tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia si è improvvisamente raggelata, mentre il video postato in rete ha scatenato centinaia di reazioni indignate.

L’ATLETA PARALIMPICO – "Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare?”, ha scritto Giuseppe Campoccio, medaglia di bronzo ai Mondiali Paralimpici di Londra 2017 e campione europeo paralimpico a Berlino nel 2018.

Nelle prossime puntate, ha aggiunto, spera che venga spiegato “a tutti gli italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga preso nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune come bestemmie, offese a fondo razionale o di genere)”.

LE SCUSE – La produzione del reality di Canale Cinque, Endemol Shine Italy, ha diffuso un comunicato di scuse. Le frasi, si legge nella nota, non erano rivolte ai concorrenti ma comunque sono “inopportune” e “ugualmente ingiustificabili”.

