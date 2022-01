Musica, parole, intime narrazioni e una cifra personale da vera rockstar. Carmen Consoli "festeggia" anche a Cagliari i 25 anni di carriera con una serata sold out davanti a un pubblico entusiasta.

Ieri al Teatro Massimo è andata in scena la prima delle tre tappe sarde del tour che sta spopolando nei teatri italiani, "Volevo fare la rockstar".

Come da attese, ad entusiasmare il pubblico sonorità raffinate e coinvolgenti, e un contesto scenografico di grande suggestione tra giochi di luce e video ad accompagnare una performance in cui si alternano momenti lirici e esplosioni di energia rock.

L'artista è stata accolta da continue ovazioni, applausi, con una standing ovation a coronare un live di forti emozioni.

Con l'applauditissima Marina Rei alla batteria e percussioni (e voce) e Massimo Roccaforte alle corde, la “cantatessa” ha dato vita a un viaggio in tre tappe, pensato come tre quadri teatrali a scandire momenti significativi del suo percorso, da "il sogno" agli anni "mediamente isterici" all'"amicizia". I brani del nuovo album li ha racchiusi nella prima parte, che si è conclusa con una straordinaria esecuzione di "Volevo fare la rockstar", con le sue eleganti sfumature.

Con Marina Rei a prendere forza è la potenza del rock espressa in brani emblematici, tra cui "Per Niente Stanca", "Besame Giuda", "Geisha", "Confusa e felice", "Contessa Miseria" e prima ancora la straordinaria "Fino all'ultimo", quasi una sintesi dell'anima multiforme dell'artista. Il terzo quadro si apre con un omaggio a Franco Battiato, un atto d'amore verso il Maestro, culminato con un lungo applauso. Poi un'antologia dei suoi brani più famosi come "L'ultimo Bacio", "Fiori d'Arancio", "Orfeo", "Parole di Burro". Quindi un bis sulle note di "Amore di plastica".

Stasera si replica e l'8 l’appuntamento è al Comunale di Sassari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata