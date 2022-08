Festa in onore di San Giuseppe da oggi al 14 agosto a Solanas, frazione turistica di Sinnai. Il programma prevede per domani, alle 19, la processione dalla Parrocchia alla chiesetta di San Giuseppe. A seguire la Messa nella piazza San Giuseppe che sarà celebrata da don Gianni Sanna. Alle 20.45 inaugurazione della mostra missionaria al centro ambientale.

L’AGENDA – Venerdì 12 agosto alle 19.30 la Santa Messa in onore di San Giuseppe. Alle 21.30 concerto lirico Il Flauto Magico di Mozart nella piazza Madonna della Fiducia.

Sabato 13 agosto alle 19.30 Santa Messa. Alle 20.30 processione per le via piazza San Giuseppe via dei Gelsomini, via delle Rose, via delle Gardenie, via Is Pranus e via al Mare e rientro in parrocchia. Alle 22 spettacolo pirotecnico in spiaggia.

Domenica 14 agosto alle 8.30 Santa Messa in suffragio dei soci defunti del comitato di San Giuseppe. Alle 20.15 Santa Messa in onore dell’Assunta. Alle 21.15 fiaccolata dell’Assunta dalla parrocchia alla Casa delle suore “La Scogliera”.

IL COMITATO – Rinnovato il direttivo del comitato San Giuseppe dopo il decesso di Salvatore Monni. Il presidente è Massimo Lebiu, vice Gianpiero Serra, segretario Francesco Mannai, tesoriere Gianluca Rubiu, revisori Fabrizio Olla, Stefano Rubiu, Mauro Atzori e Efisio Cambarau.

“Dopo circa 40 anni la festa si svolgerà in gran parte nella piazza San Giuseppe”, dice il neo presidente del Comitato di San Giuseppe, Massimo Lebiu, “dove si trova la Chiesetta che è stata restaurata. È un nuovo inizio dopo questi anni di pandemia”.

"Non è stato semplice organizzare, insieme al parroco don Diego Zanda, questo evento”, prosegue. “ln prospettiva futura però è un segnale importante. Il mio programma è quello di incrementare il numero dei soci per poter, già dal prossimo anno, organizzare una bella festa che possa animare Solanas”.

