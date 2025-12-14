La Grande Prosa sotto l'egida della CeDac Sardegna al via domani al Teatro Verdi di Sassari (inizio alle 20.30) con “Iliade / Il gioco degli dèi”. Viene proposta un'inedita versione del mito omerico firmata dal Quadrivio – Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer – che dopo “I Duellanti” e la mise en scène del “Don Chisciotte”, porta in teatro il celebre poema di Omero per confrontarsi con un capolavoro della cultura occidentale e con il racconto della più famosa di tutte le guerre.

Nella“Iliade” riscritta da Francesco Niccolini, appare uno Zeus ormai "invecchiato" e consapevole della crisi del "suo" regno accanto a una Era, sua sposa, che cerca di rianimarlo ricordando gli antichi fasti: gli esseri umani non temono più il potere dei superni, non obbediscono più ai loro capricci e cercano anzi di opporsi al fato, ma nell'epico conflitto fra achei e troiani gli olimpici decidevano ancora le sorti degli eserciti e gli eroi - come Ettore e Achille - non potevano comunque sfuggire al proprio destino.

Un'occasione per riscoprire il mito e riflettere sul fascino pericoloso del “gioco delle armi” che a distanza di millenni continua a seminare morte e distruzione sul pianeta e ammaliare i potenti della terra: sulla scena si alternano la quiete domestica dell'Olimpo, dove gli dèi si lasciano travolgere dalle loro passioni e mostrano le loro inclinazioni e le battaglie e i duelli tra gli eroi omerici, culminanti nella caduta di Troia, perfetta sintesi della ferocia e dell'assurdità della guerra.

Lo spettacolo è una produzione compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

