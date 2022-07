“Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna".

Questo il post pubblicato da Vittorio Sgarbi su Twitter, in polemica con quanti, anziché restare in Italia, scelgono lidi lontani per le ferie, come l’Egitto, dove in questi giorni si è anche verificato anche un tragico fatto di cronaca, con un bimbo italiano di soli 6 anni morto in seguito a un’intossicazione proprio nel corso di una vacanza con i genitori.

Molti follower, però, hanno fatto notare a Sgarbi che la spiaggia rosa di Budelli, pur bellissima, non è accessibile ai bagnanti, in quanto gioiello ambientale inserito nel parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena.

Altri, invece, sottolineano i costi altissimi per raggiungere la Sardegna d’estate in aereo o in traghetto, al contrario dell’Egitto dove, invece, si riescono a trovare offerte più a buon mercato.

Altri ancora, infine, sposano la tesi di Sgarbi: Budelli o meno, le spiagge sarde – e quelle italiane in generale – non hanno nulla da invidiare ai “paradisi” naturali in giro per il mondo.

