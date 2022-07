Torneranno in Italia domani i genitori del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto a Sharm el Sheikh, forse a causa di una intossicazione alimentare, mentre era in vacanza con la famiglia. Il padre Antonio, ricoverato in Rianimazione, e la madre Rosalia, incinta di 4 mesi, saliranno su un aereo per raggiungere la loro città, Palermo. Accolto così l’appello della donna, che si era rivolta alle autorità per tornare a casa con un volo sanitario di Stato. La salma del figlioletto invece arriverà sabato, oggi è stata trasferita al Cairo mentre sono in via di accertamento le cause del decesso. Secondo i genitori, hanno sempre mangiato nel resort in cui alloggiavano, una struttura a 5 stelle con ottime recensioni.

Venerdì scorso i primi malesseri: la coppia è andata alla guardia medica poco distante dall'albergo che ha diagnosticato a tutti una intossicazione alimentare e ha prescritto dei farmaci. Le condizioni di Andrea e del padre, però, sono peggiorate, tanto che sabato la famiglia è corsa in ambulanza all'ospedale internazionale. Andrea è morto nonostante lunghi tentativi di rianimazione. Il padre è stato ricoverato in Rianimazione. I Mirabile, seguiti da un avvocato messo loro a disposizione dalla Farnesina, hanno chiesto che sul corpo del bambino fosse eseguita l'autopsia che è stata effettuata nei giorni scorsi ma ci vorrà del tempo per conoscerne gli esiti.

Nessun altro ospite dell’albergo, a quanto si apprende, è stato male.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata