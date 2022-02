Serena Rossi rivela, cosa piuttosto inedita per un personaggio dello spettacolo, tanto più sulla cresta dell’onda come lei, un ruolo per il quale è stata scartata.

L’attrice nata a Napoli 36 anni fa si era proposta per interpretare il personaggio di Lila de “L’Amica Geniale”, la serie ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. Ma appunto non è andata bene.

"Un provino che non ho superato? – ha raccontato in un’intervista a Grazia -. È successo con L’Amica Geniale. Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”.

Alla fine è stata scelta la giovane Gaia Girace, al fianco di Margherita Mazzucco nei panni di Lenù.

Ma Rossi non si può proprio lamentare: nell’ultimo anno è stata la madrina del Festival del Cinema di Venezia, ha lavorato in “La tristezza ha il sonno leggero”, regia di Marco Mario de Notaris, e “Diabolik” dei Manetti Bros. E in tv, oltre a “Mina Settembre”, è stata la protagonista della miniserie “La Sposa”. E’ stata inoltre la compagna di Roberto Bolle nell’ormai tradizionale appuntamento televisivo di Capodanno “Danza con me”.

