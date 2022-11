Il Comune di Senorbì rende omaggio alla sua Ragazza per il Cinema.

Serena Caredda è stata ricevuta in municipio dal sindaco Alessandro Pireddu e dall’intero Consiglio comunale per festeggiare la vittoria della giovane modella senorbiese alla 34esima edizione del Premio nazionale di bellezza e talento. Il primo cittadino le ha consegnato un omaggio floreale come ringraziamento per il prestigio che i suoi recenti importanti risultati nel campo dei concorsi di bellezza e di moda stanno dando alla comunità del centro della Trexenta.

Serena Caredda, modella della Fashion Squad Agency di Francesco Locci di Dolianova, è stata eletta Ragazza per il Cinema 2022 dopo una selezione dura e impegnativa (erano 111 le ragazze in gara) valutata da una giuria tecnica di esperti. Le è stata assegnata la borsa di studio messa in palio dal casting director Pino Pellegrino di Studio Cinema Roma.

Per lei si aprono le porte del cinema, grazie all’Accademia Studio Cinema specializzata nel settore della formazione con l’intento di individuare e promuovere, tra i propri allievi, nuovi talenti che possano offrire il proprio contributo al cinema italiano. Nelle varie tappe del concorso, finale compresa, era sempre accompagnata dal padre Mauro, dalla madre Katiuscia e dalla sorellina Sonia.

