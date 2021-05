L'Ente Concerti "Marialisa de Carolis" già al lavoro per allestire il principale evento culturale della città di Sassari, la Stagione lirica, in calendario al Teatro Comunale dall'8 ottobre al 5 dicembre 2021.

Ad aprire la Stagione sarà uno dei titoli più amati di Giacomo Puccini, “Madama Butterfly”, l'8 e 10 ottobre. La tragedia d'amore di Cio-Cio-San manca dal 2014 e a Sassari ha sempre riscosso un grande successo, tanto da risultare - dopo Tosca - il titolo pucciniano più rappresentato.

La regia, in un nuovo allestimento originale, sarà affidata a Giulio Ciabatti, già a Sassari per "Tosca” e “Il barbiere di Siviglia 2017” e “Suor Angelica 2020”, mentre a dirigere l'Orchestra dell'Ente è stato chiamato Francesco Ivan Ciampa, al Comunale nel 2017 per Turandot. Soltanto per la seconda volta verrà rappresentata in città, il 29 e 31 ottobre, “Il turco in Italia” di Gioachino Rossini.

L'allestimento proposto a Sassari sarà quello del Teatro Fraschini di Pavia e vede la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione di Attilio Tomasello.

Il 12 e 14 novembre il palco del Comunale ospiterà un inedito dittico: "La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi e “Il telefono” di Gian Carlo Menotti. La regia è di Jacopo Fo, in una coproduzione con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi; l'orchestra sarà diretta da Alessandro Palumbo.

La Stagione si chiuderà il 3 e il 5 dicembre con "La vedova allegra” di Franz Lehár nella regia di Renato Bonajuto e Andrea Merli, con la direzione di Sergio Alapont.

Per tutte le produzioni sono previste due recite, il venerdì alle 20,30 e la domenica alle 16,30. Al via anche la campagna abbonamenti. I rinnovi saranno possibili dal 7 giugno prossimo, i nuovi abbonamenti dall'1 luglio. (Unioneonline/v.l.)

