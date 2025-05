Nuovo appuntamento del Festival del Mediterraneo: venerdì alle 20.30 la basilica del Sacro Cuore di Sassari ospita l'organista Fabio Frigato.

In scaletta brani di Johann Sebastian Bach: la cantata Gott hat alles wohlgemacht BWV 35, l’Allegro dalla Sonata per Violino e Cembalo BWV 1014 e l’aria Komm mein Jesu und erquicke BWV 21. In programma pure due composizioni di Dietrich Buxtehude: Preludio in sol maggiore BuxWV 162 e Preludio in mi minore BuxWV 142.

La seconda parte della serata ospita, come di consueto, artisti o corali locali: in questa occasione toccherà alle Voci bianche del Lolek Vocal Ensemble, dirette da Barbara Agnello, fondatrice del coro. Il programma prevede la Missa breve di Léo Delibes, Aria e Acqua di Maurizio Santoiemma, Luna di Michele Turnu, Ahi che questi occhi miei di Giovanni Pierluigi da Palestrina, The moon di Andy Beck e Kusimama di Jim Papoulis. Il coro sarà accompagnato al pianoforte da Antonella Chironi.

La rassegna internazionale è curata dall’Associazione Arte in Musica con la direzione artistica di Ugo Spanu.

© Riproduzione riservata