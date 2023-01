L'ente concerti Marialisa de Carolis chiede più risorse alla Regione e in cambio offre una programmazione più continua nel Teatro Comunale di Sassari. È quanto emerso questa mattina nella conferenza stampa di Palazzo Ducale di presentazione del nuovo direttore artistico, Alberto Gazale, baritono sassarese di fama internazionale che ha vinto nel 2014 l'International Opera Award, l'Oscar della Lirica.

«Vogliamo dare nuovo impulso all'attività del de Carolis e abbiamo scelto un grande artista sassarese» ha spiegato il presidente Antonello Mattone.

Dal canto suo Alberto Gazale ha detto: «Non vogliamo essere solo distributori ma anche produttori di spettacoli. Sfrutterò la rete di relazioni e con tutta la squadra dell'ente vogliamo lavorare di più per far lavorare il Teatro e chi ci lavora non solo per la stagione lirico-sinfonica e per la prosa ma anche con altri spettacoli che siano di alto valore artistico».

Il sindaco Nanni Campus ha annunciato che per l'apertura della stagione lirica saranno finalmente aperti i parcheggi (oltre 400 posti): «Se non ci sarà un gestore esterno, al limite lo gestiremo direttamente come Comune».

