Cosa dicono le stelle per il 6 novembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Ariete: Una presenza più attiva e premurosa nella vita di coppia evita gran parte dei contrasti e dei malumori.
Toro: Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Almeno per oggi, nessun limite nelle spese.
Gemelli: Dei banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più con la persona che avete accanto.
Cancro: Con un po’ di tolleranza, riuscite a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.
Leone: Vi vengono offerte delle possibilità per dare libero corso alla creatività e all’intuito. Sfruttatele!
Vergine: È il momento di fare i conti con le aspettative e i desideri di chi vi sta accanto. Siate sinceri con lui.
Bilancia: Potete intervenire con successo in una situazione sentimentale che sembra stagnante. Non rimandate oltre!
Scorpione: Nella coppia riuscite a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire e individuare i problemi.
Sagittario: Un progetto accantonato si ripropone in modo diverso, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.
Capricorno: Sta a voi la scelta se favorire od ostacolare un cambiamento d’amore. La decisione è necessaria...
Acquario: Avete gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e cercare di trasformarle.
Pesci: Con la persona amata siete più dolci che mai. Coronate la giornata con un romantico invito a cena.