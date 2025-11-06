Ariete: Una presenza più attiva e premurosa nella vita di coppia evita gran parte dei contrasti e dei malumori.

Toro: Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Almeno per oggi, nessun limite nelle spese.

Gemelli: Dei banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più con la persona che avete accanto.

Cancro: Con un po’ di tolleranza, riuscite a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.

Leone: Vi vengono offerte delle possibilità per dare libero corso alla creatività e all’intuito. Sfruttatele!

Vergine: È il momento di fare i conti con le aspettative e i desideri di chi vi sta accanto. Siate sinceri con lui.

Bilancia: Potete intervenire con successo in una situazione sentimentale che sembra stagnante. Non rimandate oltre!

Scorpione: Nella coppia riuscite a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire e individuare i problemi.

Sagittario: Un progetto accantonato si ripropone in modo diverso, lasciando ben sperare per la sua realizzazione.

Capricorno: Sta a voi la scelta se favorire od ostacolare un cambiamento d’amore. La decisione è necessaria...

Acquario: Avete gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e cercare di trasformarle.

Pesci: Con la persona amata siete più dolci che mai. Coronate la giornata con un romantico invito a cena.

