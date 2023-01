Dopo sei anni l'ente concerti Marialisa de Carolis cambia direttore artistico e chiama Alberto Gazale per sostituire Stefano Garau. Sassarese, classe 1966, Gazale è un baritono di fama internazionale, premiato nel 2014 con l’International Opera Award che viene considerato l'Oscar della lirica.

Allievo del grande Carlo Bergonzi, il baritono sassarese ha debuttato al Regio di parma nel 1997 nella Traviata di Verdi. Da allora la carriera è stata un crescendo che lo ha visto protagonista non solo nei migliori teatri italiani come la Scala di Milano, l'Arena di Verona e La Fenice di Venezia, ma anche in quelli internazionali come Carnegie Hall di New York (Otello a fianco di Carlo Bergonzi), Opernhaus di Zurigo, Deutsche Oper di Berlino, Real di Madrid, Liceu di Barcelona, New Israeli Opera di Tel Aviv, giusto per citarne qualcuno. E' stato diretto da grandi “bacchette” come Riccardo Chailly, James Conlon, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Daniel Oren.

Il fratello è l'attore Alessandro Gazale, protagonista nel film di Angius “Ovunque proteggimi” e braccio destro di Zingaretti nella fiction “Il Re”.

Il nuovo direttore artistico dell'ente guidato da Antonello Mattone sarà presentato mercoledì a Palazzo Ducale. In quell'occasione Alberto Gazale illustrerà le linee guida del suo mandato.

