Dal rifugio “I fratelli minori” della Lida di Olbia, con una zampa fratturata, alla copertina di Vanity Fair.

È la parabola di Nello, il cane adottato da Elisabetta Canalis, amica e sostenitrice del rifugio, cui andrà parte dei proventi del libro “Una zampa sul cuore”, che racconta l’amore della showgirl per gli animali e le sue adozioni.

«Sono sempre stata attratta da loro», spiega Canalis a Vanity Fair. «Da piccola se vedevo un cane per strada correvo ad abbracciarlo. I miei genitori erano disperati, dicevano: “Portano malattie, mordono, sono pericolosi”. In realtà io ho sempre avuto un’empatia molto forte con i cani: capisco il loro stato d’animo dal muso. Riesco a leggere quando sono annoiati, tristi, felici. C’è un ponte inspiegabile tra me e loro».

Sono tre i cani che vivono con lei e la figlia Skyler, di dieci anni, a Los Angeles: Nello, Josie e Megan. Tutti adottati, con storie difficili alle spalle, di abbandono o maltrattamenti. «Nello vive per me, Josie è la preferita di Skyler».

La Lida di Olbia ha condiviso con orgoglio la copertina sulla sua pagina Facebook: «Chi mai avrebbe immaginato quel giorno di maggio del 2020 quando Nello è arrivato al rifugio col suo faccino triste, che la sua vita sarebbe diventata una meravigliosa favola? E quanta strada hai percorso accanto alla tua meravigliosa mamma, dal giorno in cui sei stato adottato? Caro Nello, ormai sei una super star e da anni racconti al mondo di tutti i Fratelli Minori che hai lasciato qui al rifugio. Se è vero che l'amore fa miracoli, tu sei la prova tangibile che nella vita non bisogna arrendersi mai, perché il destino ha sempre in serbo per noi qualcosa di magico. Dai un bacino alla tua mamma e a Skyler, ringraziale per essere così speciali».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata