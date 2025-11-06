“Il vuoto dentro”: a Ittiri in scena lo spettacolo drag queenLo spettacolo è in programma sabato 8 novembre alle ore 20
Al teatro comunale di Ittiri si apre il sipario per lo spettacolo "Il vuoto dentro", della compagnia La bottega dei teatranti, scritto e interpretato da Giovanni Trudu per la regia di Ivano Cugia. Lo spettacolo è in programma sabato 8 novembre alle ore 20. Un evento inserito all'interno della rassegna "Oltre la scena..", organizzata dall'associazione culturale Mosaico con il patrocinio del Comune di Ittiri. E che si concluderà il 28 dicembre.
"Il vuoto dentro " è un omaggio all'arte drag, espressione artistica ricca di storia, capace di creare nella sua forma e nella sua forza un parallelo con il teatro classico.
Una rappresentazione teatrale sincera, divertente ma anche brutale che come la vita non può essere in bianco e nero ma attraversa un arcobaleno di emozioni. La scena si divide tra palcoscenico e camerino con una giovane drag queen che incarna il ruolo di narratrice e invita lo spettatore a un dietro le quinte dello show e della sua vita. La storia è un cammino tra passato e attualità, da quando il trasformismo era parte integrante della società sia in campo artistico che scientifico. Ed oggi che questi ruoli si sono persi hanno trovato dimora nella cultura queer.