Il centro storico di Sassari accoglie la V edizione dell'Aria Performing Art Festival. Sabato alle 21 a terrazza del Mercato Civico diventa il set quasi cinematografico di “Senza tempo”, un evento site-specific gratuito di danza urbana e musica dal vivo a cura della compagnia organizzatrice del festival, Senza Confini Di Pelle.

Sulla regia e la coreografia di Dario La Stella danzano i performer Valentina Solinas, Claudia Adragna, Giulia di Maria, Sara Giordanelli, Lello Olivieri, accompagnati dai ritmi di Antonio Baldinu e Alessandro Cau, due maestri della sperimentazione musicale oltre che delle percussioni, con due stili diversi e individuali che per l’occasione si intrecceranno tra loro in un dialogo all’insegna dell’improvvisazione.

Per i direttori artistici del festival ARIA, Dario La Stella e Valentina Solinas, «Il titolo dello spettacolo, “Senza tempo”, è un omaggio alla bellezza senza tempo del centro storico di Sassari. Un luogo pieno di potenzialità, a volte sottovalutate o non abbastanza valorizzate, che possono però essere riscoperte e messe a disposizione di tutti anche attraverso l’energia dell’arte e della cultura».

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