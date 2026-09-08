Riparte giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, la prima puntata della nuova stagione di X Factor.

Per la terza volta alla guida ci sarà Giorgia, punto di riferimento per i cantanti pronti a salire sul palco dell’Allianz Cloud di Milano. Inedita la formazione del tavolo: tornano Paola Iezzi, vincitrice in carica dopo il trionfo con la sua Rob pochi mesi fa, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Lascia invece Achille Lauro, che aveva guidato il percorso del sinnaese eroCaddeo arrivato secondo, e al suo posto arriva Irama. «Mi sento fortunato ad essere stato accolto in questa grande famiglia - commenta l'artista carrarese che lo scorso giugno a San Siro ha chiamato a raccolta 50mila fan -. Sono entusiasta di iniziare questa avventura e spero di trovare un X Factor».

Si parte come sempre con le fasi di selezione: tre serate di “Auditions” in cui i concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva. Due episodi di “Bootcamp”, in cui i cantanti selezionati al primo step dovranno sperare nell’unanimità da parte dei giudici, oppure di aggiudicarsi la carta magica dell’X Pass. Infine lo scoglio decisivo, le “Last Call”: tre sedie vuote, riempite man mano dagli aspiranti cantanti, tutti in bilico fino all’ultimo momento.

Alla fine emergeranno i 12 artisti che si sfideranno in diretta, settimana dopo settimana, a partire da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano: in palio un pezzo inedito lanciato con la collaborazione di Warner Music Italy, di nuovo partner del programma, e la grande finale di giovedì 3 dicembre, che dopo due annate in Piazza del Plebiscito a Napoli quest’anno torna a Milano, all’Unipol Forum di Assago.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata