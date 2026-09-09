A Golfo Aranci sbarcano i Nomadi. La storica band, che da oltre sessant'anni racconta il Paese con le sue canzoni, torna a esibirsi in Sardegna con un evento gratuito il prossimo 22 settembre. Atteso in Piazza Cossiga, il gruppo capitanato da Beppe Carletti, approda nella cittadina gallurese per la prima volta nella sua lunga carriera e si esibirà in piazza Cossiga al culmine del “Live Tour 2026”, fino ad ora circa ottanta date in tutta Italia. Un evento speciale organizzato dalla R&G Music, in collaborazione con il Comune di Golfo Aranci, per il gruppo nato nel 1963 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, e subito diventato simbolo del movimento beat italiano. Ottantadue album, oltre quindici milioni di dischi venduti e migliaia di date in ogni angolo della Penisola, la band vanta un record di longevità e un rapporto profondo e quasi familiare con il suo pubblico, il famoso Popolo dei Nomadi. L’evento, che si aggiunge al fortunato calendario estivo promosso dal Comune sotto il marchio “Golfo Aranci Mon Amour”, sarà anticipato dallo spettacolo del cabarettista Giuseppe Masia.

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