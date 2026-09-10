Ariete – Una novità rompe la prevedibilità della giornata. Accoglierla con flessibilità vi porta un vantaggio inatteso.

Toro – Vi accorgete che la routine può avere anche aspetti positivi. Ritrovare un buon ritmo vi dà sicurezza.

Gemelli – Le parole giuste arrivano proprio quando smettete di cercarle. Ogni tanto lasciate parlare anche l’istinto.

Cancro – Una questione rimasta in sospeso tempo fa trova finalmente una soluzione semplice, quasi naturale.

Leone – Guardate avanti con fiducia. Ciò che sembrava un ostacolo si trasforma in un’occasione di crescita.

Vergine – Organizzare bene la giornata vi permette di trovare anche uno spazio tutto per voi. Approfittatene.

Bilancia – Un sorriso inatteso cambia in meglio il vostro umore. Le relazioni oggi regalano grandi soddisfazioni.

Scorpione – Non tutto va spiegato agli altri. Oggi scoprirete che alcune scelte acquistano forza proprio nel silenzio.

Sagittario – Archiviata definitivamente l’estate, nasce il desiderio di fissare nuovi obiettivi. L’entusiasmo non manca.

Capricorno – Una responsabilità si alleggerisce grazie a un aiuto che non vi aspettavate. Accettarlo è la cosa giusta.

Acquario – La curiosità vi conduce verso un’esperienza un po’ diversa dal solito. Seguitela senza troppe esitazioni.

Pesci – La giornata si chiude con una piacevole sensazione di serenità. Ogni cosa sembra trovare il proprio posto.

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