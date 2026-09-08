Doppio appuntamento col balletto civile al teatro Civico di Sassari. Mercoledì 9 settembre approda a Sassari la quinta edizione di Aria Performing Art Festival, organizzato da Senza Confini Di Pelle. Alle 16 dialogo con i direttori artistici di ARIA, Dario La Stella e Valentina Solinas, e poi, alle 21 l'esibizione di 11 performer nello spettacolo di teatrodanza “Le Fenicie” su coreografia di Michela Lucenti.

Fondato nel 2003 a La Spezia dalla coreografa Michela Lucenti – fresca vincitrice del prestigioso premio “La stella dell’Arlecchino Errante” - il Balletto Civile è una compagnia di danzatori-attori tra le più originali e innovative a livello nazionale per la sua maestria nell’unire danza, teatro e canto e per l’approccio di forte impatto fisico ed emotivo a tematiche etiche e civili.

Nello spettacolo “Le Fenicie”, libera interpretazione della tragedia di Euripide, gesto e parola si intrecciano per raccontare la caduta di Tebe come riflessione sugli orrori della guerra e sulle sue risonanze nel presente. Una danza narrativa e viscerale, guidata da Michela Lucenti, che trasforma il mito in un atto politico e necessario: il corpo si fa memoria, denuncia e presenza viva nel nostro tempo. I performer in scena sono Fabio Bergaglio, Maurizio Camilli, Antonio Carta, Ambra Chiarello, Francesco Collavino, Cecilia Francesca Croce, Giovanni Fasser, Michela Lucenti, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Mirco Tosches. Musiche di Daniele Boccardi e Ambra Chiarello.

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