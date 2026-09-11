Quando la comunità partecipa a un'operazione culturale che fa emergere le tradizioni, il successo è garantito. E il riscontro di "Feminos", lo spettacolo proposto a Sennori dall'associazione Il Lentischio è stato tale da dover programmare un nuovo spettacolo domenica, sempre all'ex Cava di tufo, con inizio alle 20.

Maria Paola Cordella, che ha curato il laboratorio, ha affermato: "Fare teatro di comunità è un'impresa ed è stato un colpo di fortuna avere trovato una comunità accogliente". Il sindaco Nicola Sassu ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questa associazione che porta avanti la tradizione della parlata sennorese facendola conoscere a tutti".

"Feminos" è uno spettacolo corale il cui cardine è la lingua sennorese che porta sul palco la cultura e la voce del paese, mantenendo viva una tradizione e dando alla lingua un nuovo modo di essere raccontata e ascoltata. La cava si è trasformata in una vera e propria casa senza pareti, che racconta una storia di donne, di regole, tradizioni e conflitti, ma soprattutto di autodeterminazione e ribellione. Sono 16 i personaggi, 14 donne e 2 uomini, che raccontano diversi modi di vivere, pensare e affrontare la vita, dando corpo a una storia che parla non soltanto di donne, ma anche di identità, territorio e collettività.

Da sottolineare anche l'intervento di Angela Pazzola, che ha curato cura la ricerca linguistica, la riscrittura in sennorese e la fonetica della parlata.

La produzione ha voluto ringraziare i volontari che hanno prestato servizio di pronto intervento durante la serata del 5 settembre: i ragazzi del progetto Yes I Help – Sennori e Sorso, formati al BLSD (pronto intervento e cardioprotezione) della S.S.D. Albatros, realtà locale impegnata nella promozione dello sport e nella progettazione sociale rivolta alle persone con disabilità, e i volontari di MultiEmergenza per il servizio di ambulanza.

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