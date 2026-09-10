radiolina
10 settembre 2026 alle 13:53
Gr regionale del 10 settembre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Carburanti: in aumento il prezzo medio in Sardegna
Bultei: sequestro di piantagione illecita di canapa
Asinara: turista sanzionato, faceva il bagno in un’area protetta
Cagliari: turista a bordo di una nave da crociera soccorsa dalla Guardia Costiera
Cagliari: persi quasi 5mila residente in 5 anni
“Cagliari in diretta“: ospite di questa sera l’ex Cagliari Salvatore Burrai
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
Pallamano: vittoria per la Raimond Sassari
© Riproduzione riservata