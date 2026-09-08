Incontri, presentazioni, laboratori e dibattiti utili a seminare idee, generare riflessione, alimentare la conoscenza e far crescere una consapevole cultura ambientale e sostenibile. Torna a Putifigari il Festival Sémenes, organizzato dall'amministrazione comunale e dall’Associazione Itinerandia.

Dal 24 al 27 settembre proporrà oltre 30 appuntamenti, tra presentazioni letterarie e incontri formato talk e tavola rotonda, laboratori “materiali” (produzione di miele e formaggio) aperti ragazzi e ragazze e pubblico, laboratori di animazione alla lettura per studenti e studentesse, escursioni sul territorio (FAI Sassari), focus approfonditi e dedicati a produzioni del territorio e dell’Isola come grano e pasta, carne e seta. E ancora incroci d’arti e performance con autori, autrici, esperti e divulgatori arrivati a Putifigari con la volontà e l’intento di far germogliare quanto seminato la scorsa edizione, grazie alla coscienza collettiva che supporta e spinge il festival verso nuovi consapevoli orizzonti ambientali e climatici sostenibili.

Sul palco, tra gli altri, Mario Tozzi ed Enzo Favata un geologo e un artista che miscelando divulgazione scientifica e musica jazz inventato l’ascoltatore ad un viaggio alla scoperta delle “Geografie mistiche”. Presente pure la giornalista Stefania Divertito, recentemente uscita con il libro “Guerra e Clima”, spaccato del presente da analizzare in prospettiva futura particolarmente apprezzato da critica e media. Ci sarà anche Sergio Costa, già ministro all’Ambiente, deputato e attuale vice presidente della Camera, voce che sui temi trattati può offrire punti di vista e punti di riflessione utili ad attivare dibattito e spirito critico.

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