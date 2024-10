Musiche di Schumann e Brahms per il concerto all'interno della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il 16 ottobre alle 19 nella sala Sassu del Canepa saranno protagonisti due allievi dell’istituto:

Il programma prevede l’esecuzione dei Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann e della Sonata in fa minore n. 1 op. 120 di Johannes Brahms. I Märchenbilder furono composti da Schumann nel 1851 e immaginati come quattro “quadri fiabeschi” dallo stesso autore, in cui si ritrova lo spirito delle “storie fantastiche” di gusto tedesco, ricche di simboli e di allegorie legate alle leggende popolari. La Sonata in fa minore n.1 op. 120, di carattere particolarmente intimo e malinconico, venne composta insieme alla n. 2 da Brahms in tarda età, nel 1894, e scritta per pianoforte e clarinetto o viola, viste le affinità dei due strumenti.

Davide Casu inizia lo studio del violino a Sassari proseguendo poi a Genova, Gand (Belgio) per due anni, e concludendo i suoi studi al Conservatorio di Sassari col docente Michelangelo Lentini. Dal 2023 studia viola al Conservatorio sassarese sotto la guida della docente Stefania Pisanu.

Fabio Arru si avvicina allo studio del pianoforte a Olbia, partecipando al Corso internazionale di Interpretazione musicale “Umbria classica” dal 2015 al 2021 e frequentando poi masterclass con Rodolfo Ponce Montero e Norma Fisher. Nel 2023 si esibisce durante la stagione concertistica “I mercoledì del Conservatorio” di Sassari come solista e ai “Notturni Contemporanei” in un duo con violoncello. Frequenta il terzo anno del corso triennale di pianoforte al Conservatorio di Sassari sotto la guida del docente Mariano Meloni.

