In che misura la vendetta è giustizia? E' una domanda che già si faceva William Shakespeare nell'Amleto. Una domanda attuale sulla quale riflette lo spettacolo “Amleto – Un granello nell’occhio della mente” in scena sabato alle 20.30 al Teatro Astra di Sassari.

La commedia del bardo inglese viene reinterpretata dal TeatroZeta grazie all'adattamento di Jared McNeill e Manuele Morgese. La regia è di McNeill.

Sul palco, Manuele Morgese, Diletta Masetti e Matteo Ciccioli, accompagnati dalle musiche di Béla Bartók, indagano la psiche di un principe sospeso tra sogno e realtà. Ambientato nella notte infinita di un incubo ricorrente, questo adattamento di Amleto riduce la storia all'essenziale, esplorando la discesa nella paranoia del principe mentre segue il fantasma di suo padre nel decadimento. L'adattamento si addentra nella psiche di Amleto mentre naviga in un paesaggio di rovina nella sua mente morente, confondendo i confini tra realtà e allucinazione attraverso il linguaggio visivo del sogno e dell'ombra, ed esaminando la sua complicità in atti orribili come guidata da un'ossessione senza prove concrete di alcun crimine.

Il titolo è nel cartellone del XXXV festival “Etnia e Teatralità”, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

© Riproduzione riservata