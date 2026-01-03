Motivi di salute, salta al Bastione di Saint Remy il concerto dei Tenores di NeoneliL’evento, che segna il cinquantennale artistico di una delle formazioni più rappresentative del canto a tenore sardo, era previsto per le 18
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Salta per motivi di salute il concerto dei Tenores di Neoneli che si sarebbe dovuto tenere questa sera alle 18 alla passeggiata coperta al Bastione di Saint Remy a Cagliari.
L’evento, Omines Ammentos - Antologia, segna il cinquantennale artistico di una delle formazioni più rappresentative del canto a tenore sardo, forma di espressione musicale dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.
Attivi dal 1976, il loro repertorio, però, non si limita alla tradizione: hanno saputo innovare e sperimentare, collaborando con artisti, come Elio e le Storie Tese, di diversi generi e portando la lingua e la cultura sarda in contesti internazionali.
(Unioneonline)