Salta per motivi di salute il concerto dei Tenores di Neoneli che si sarebbe dovuto tenere questa sera alle 18 alla passeggiata coperta al Bastione di Saint Remy a Cagliari.

L’evento, Omines Ammentos - Antologia, segna il cinquantennale artistico di una delle formazioni più rappresentative del canto a tenore sardo, forma di espressione musicale dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

Attivi dal 1976, il loro repertorio, però, non si limita alla tradizione: hanno saputo innovare e sperimentare, collaborando con artisti, come Elio e le Storie Tese, di diversi generi e portando la lingua e la cultura sarda in contesti internazionali.

