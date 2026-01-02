Pop, rock, rap, cantautori, grandi leggende e nuove icone: dodici mesi che garantiranno un’ininterrotta colonna sonora.

Già, perché il 2026 è pronto a regalare un calendario sterminato, palchi accesi da nord a sud e una sola certezza: la musica dal vivo tornerà a occupare ogni spazio, dagli stadi alle piazze storiche, dagli ippodromi ai palazzetti.

L’estate, come da tradizione, sarà il cuore della stagione live. E quando si parla di concerti estivi in Italia, il primo nome è sempre lo stesso: Vasco Rossi.

Il Komandante non manca l’appuntamento nemmeno nel 2026 e torna negli stadi con sei tappe: data zero a Rimini il 30 maggio, poi doppi concerti a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

Ma gli stadi saranno un vero campo di battaglia musicale. Geolier inaugura il suo tour il 6 giugno da Termoli, per poi toccare Milano, Roma, Messina e Napoli, dove tre date sono già sold out. Max Pezzali riporta in scena i successi degli 883 e della carriera solista a partire dal 7 giugno da Lignano Sabbiadoro, passando per Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e Milano.

Zucchero porterà il suo blues rock a luglio tra Udine, Bologna, Pescara, Perugia e Messina, mentre Cesare Cremonini ha fissato quattro appuntamenti speciali: il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, poi Milano, Imola e Firenze.

Grande attesa anche per il ritorno di Eros Ramazzotti, che dopo una primavera europea a giugno approderà negli stadi di Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.

Tiziano Ferro partirà invece il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro, toccando Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina.

C’è poi chi inaugura nuovi spazi: Ligabue aprirà ufficialmente la nuova Arena Milano il 6 maggio con “La Prima Notte”. Seguiranno tre appuntamenti-evento di “Certe Notti”: il 12 giugno a Roma, il 17 a Torino e il 20 a Milano.

Claudio Baglioni sceglie invece la suggestione dei grandi luoghi all’aperto con il suo Grand Tour, al via il 29 giugno da piazza San Marco a Venezia e in viaggio tra scenari iconici come Pompei, lo Sferisterio di Ancona, il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Antico di Taormina.

Tra i protagonisti della nuova scena, Achille Lauro segna un traguardo importante con i suoi primi tre concerti negli stadi a giugno (Rimini, Roma e Milano), anticipati da un tour nei palazzetti a marzo. Ultimo ha dato appuntamento al 4 luglio a Tor Vergata, a Roma, con 250mila persone attese; i Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, invaderanno l’Allianz Stadium di Torino il 30 maggio; Sfera Ebbasta ha già fatto registrare il tutto esaurito per due serate consecutive a San Siro l’8 e 9 luglio.

Gigi D’Alessio, dopo i palasport tra marzo e aprile, si regala una vera e propria maratona: dieci concerti dall’8 al 21 giugno nella cornice della Reggia di Caserta.

Emma sceglie gli ippodromi con due date simbolo: il 2 luglio a Rock in Roma e il 9 settembre all’Ippodromo Snai di Milano, prima di proseguire nei festival. Jovanotti ad agosto porterà la sua energia nelle arene del Sud Italia.

Il cartellone internazionale non è da meno. Kanye West è atteso il 18 luglio a Reggio Emilia, i Metallica suoneranno il 3 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna. La Visarno Arena di Firenze ospiterà una parata di headliner: Lenny Kravitz il 12 giugno, Robbie Williams il 13, The Cure il 14 e i Linkin Park il 26 giugno.

Gli Iron Maiden scriveranno una pagina storica portando per la prima volta l’heavy metal a San Siro il 17 giugno. I Gorillaz riempiranno piazza Unità d’Italia a Trieste il 25 luglio, mentre i Foo Fighters saranno il 5 luglio all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Sempre a Milano, il 17 giugno in Fiera salirà sul palco Lewis Capaldi, e il 25 giugno i Maroon 5 infiammeranno l’Ippodromo Snai San Siro.

E il resto dell’anno non sarà certo più tranquillo. Renato Zero apre le danze già a gennaio con il tour “Orazero”, oltre 20 date nei palazzetti, sei solo a Roma.

A marzo spazio a Olly e Francesco Gabbani; tra aprile e maggio toccherà a Blanco ed Elisa, mentre ad aprile arriveranno Tommaso Paradiso e Fulminacci.

Gianni Morandi celebrerà i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” con dieci concerti nei palasport tra aprile e maggio.

Annalisa sarà impegnata in nove live, Caparezza, Negramaro e Mannarino attraverseranno l’estate dei festival.

Il gran finale vede i Pooh festeggiare i 60 anni di carriera con 14 date nei palasport a partire dal 25 settembre. Mentre Laura Pausini, dopo l’avvio del tour mondiale, tornerà in Italia tra ottobre e novembre; Il Volo chiuderà l’anno con cinque concerti nei palasport a dicembre.

