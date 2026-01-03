Nell'epoca delle immagini che balenano effimere e rapide da schermi grandi e soprattutto piccoli (cellulari) lo spettacolo live conserva ancora tutta la sua magia. Tanto più se a sprigionare l'incanto sul palco sono grandi artisti. Gli spettatori del Comunale di Sassari sono stati rapiti dallo show internazionale “Les Étoiles”, degna serata conclusiva del festival “Corpi in movimento 2025” organizzato da Danzeventi.

Protagonista Anbeta Toromani, lanciata dal talent “Amici” e diventata prima ballerina in numerosi teatri internazionali e italiani, dal Teatro nazionale di Tirana al San Carlo di Napoli, dal Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo al Sferisterio di Macerata. «Torniamo nei teatri, torniamo nelle sale per vedere la danza e qualsiasi forma d’arte, poiché c’è bisogno di bellezza e di viverla dal vivo» ha esortato la ballerina che assieme al compagno d'arte e di vita Alessandro Macario ha interpretato “Invincible grace” di Ivanenko e “Romeo e Giulietta” di Amodio tra applausi scroscianti. «Ho fatto di tutto per divulgare il più possibile la danza classica. “Amici” ha certamente contribuito a riavvicinare i giovani all’arte coreutica, ma in tv basta fare zapping per cambiare canale. Spero che quel pubblico ritorni anche al teatro, nei cinema, nelle sale, dove si sceglie di andare, dove il sipario si apre, si sentono le emozioni degli artisti, le aspettative delle persone, c’è un’energia che arriva, si scambia, è come cibarsi di cose belle».

La prestigiosa produzione Daniele Cipriani Entertainment,sotto la direzione artistica di Anna Lea Antolini, ha portato in scena pure la versione completa di “Le Corsaire” di Marius Pepita, con Maria Celeste Losa e Mattia Semperboni, primi ballerini alla Scala di Milano, che hanno padroneggiato una tecnica raffinata fondendo insieme energia e grazia.

A interpretare il candore del Cigno Bianco e la magnetica seduzione del Cigno Nero sono stati invece David Motta Soares dello Staatballet Berlin e Teatro Bolshoi di Mosca e Liudmila Konovalova della Wiener Staatballet, che hanno regalato al pubblico i passi più celebri de “Il Lago dei Cigni” nelle coreografie di Ivanov e Petipa sulle musiche di Čajkovskij.

Matteo Miccini, primo ballerino a Stoccarda, che si è esibito in uno spettacolare “Kiss a crow” di Goecke e quindi nel seducente pas de deux “Daydreamers” con Diana Georgia Ionescu dello Stuttgart Ballet.

