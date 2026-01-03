Ariete – Sempre forti, indipendenti, dei veri leader... ma ogni tanto è giusto anche lasciarvi coccolare da chi vi ama!

Toro – Avete dei problemi da affrontare, ma li state ignorando: ricordate che le distrazioni sono passeggere.

Gemelli – Ultimamente vi sentite dei pesci fuor d’acqua, ma chi vi capisce è più vicino di quel che pensate.

Cancro – Nell’ultimo periodo sentite che l’armonia nella vostra vita si è incrinata. Provate a parlarne apertamente.

Leone – ”Se la montagna non va da Maometto” ... Il resto lo conoscete. Ciò che desiderate è a portata di mano.

Vergine – Anche se ultimamente non vi sentite al massimo, non preoccupatevi. Sfruttate il weekend per ricaricarvi.

Bilancia – È già da un po’ di tempo che qualcuno vi guarda con interesse, ma voi sembrate non accorgervene...

Scorpione – Vecchi dubbi si fanno strada nel vostro cuore, ma siete sicuri che non sia colpa delle ferite del passato?

Sagittario – Nonostante il freddo, voi volete solo scappare in mezzo alla natura... ma attenti a non ammalarvi!

Capricorno – Gli eventi delle ultime settimane vi hanno lasciato un po’ frastornati, meglio rifletterci su prima di agire!

Acquario – Dei commenti malevoli vi buttano giù di morale, ignorateli e concentratevi su voi stessi, ne gioverete.

Pesci – Alcune situazioni sembrano perfette dall’esterno, ma non lasciatevi ingannare e guardate in profondità.

