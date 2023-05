Tornano gli Zero Assoluto e lo fanno con un nuovo singolo intitolato “Sardegna”.

Un omaggio – quello del due composto da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci – non solo all’Isola, ma anche alle sue bellezze e all’atmosfera vacanziera unica che vi si respira.

«Tommy è mezzo sardo, io adoro la Sardegna, ma non quella delle serate, viviamo quella più selvaggia e naturale, la Sardegna vera, che ha dentro tutti quei toni, quei colori che racconta la canzone e quindi abbiamo detto "Ma sai che c’è? Lasciamola così, chiamiamola Sardegna”», ha spiegato Maffucci a Tv Sorrisi e canzoni.

Quanto alla genesi del brano, spiegano De Gasperi e Maffucci, «lo abbiamo scritto in questo periodo, un anno fa. Il pre estate è sempre il momento più affascinante, un po’ come la fine dell’estate, di cui abbiamo parlato in “Psicologia sociale”. “Sardegna” contiene le fotografie della partenza, di preparazione a quello che può capitare, parla di aspettative ma da un punto di vista intimo, di quando immagini il viaggio che farai, le vacanze e le esperienze che vivrai. È quella cosa lì, quel dettaglio emozionale che fa parte di ognuno di noi, anche se poi c’è qualcuno che lo dice ad alta voce, qualcuno che non lo racconta… lo viviamo in qualche modo tutti».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata