Si chiude il sipario su Sanremo 2025, «l’edizione più vista dal 2000 a oggi», esulta la Rai, con una media di ascolto di 12.5 milioni di spettatori con il 67.1% share.

Il padrone di casa, il normalizzatore Carlo Conti, festeggia e conferma il bis consecutivo, il suo quinto Sanremo. «Sono contento dei risultati, penso che siano un guaio per chi ci sarà l’anno prossimo. Ah già, sono io. L’azienda mi ha chiesto di divertirmi per due anni, come direttore artistico. Ho detto di sì». La definizione di “normalizzatore” non gli dispiace: «Per me “vivere la vita è un gioco da ragazzi”, cito Lucio Corsi. Ho fatto un Festival a mio modo, nel mio stile, con i miei difetti e pregi. Baudiano, nel miglior senso della parola. Spero che molte o almeno un po’ delle canzoni possano restare». Qualcosa che ha sbagliato? «Sicuramente che la finale si è conclusa troppo tardi, avrei preferito l’1.45».

Stonano la contestazione e il dissenso contro alcune esclusioni importanti, in particolare Giorgia e Achille Lauro. «Insieme ai fischi ci sono stati anche boati e applausi ai cinque quando ho lanciato il televoto – replica Conti – La top ten è quella. Credo che le proteste facciano parte del dna del Festival, preferisco questo al silenzio o al tifare per un solo cantante».

Sull’assenza di una donna sul podio: «Io non credo che questa settimana basti per capire quale canzone avrà successo», dice Olly. Corsi: «Confido nei giovani perché facciano sì che sia un mondo più giusto». Brunori: «Mi ha colpito, devo dire la verità. Come consolazione posso dire che è vero che siamo tre uomini ma mi sembra che questo podio non sia patriarcale».

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata