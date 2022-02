Inizia in maniera spumeggiante l’edizione 2022 del Festival di Sanremo.

C’è Ornella Muti, prima co-conduttrice, a dar manforte a Amadeus (con tanto di polemica sulla cannabis). Ci sono i Maneskin, che tornano da superospiti a eseguire “Zitti e buoni”. E c’è Fiorello, come al solito mattatore, che non lesina stoccate a no vax e politica.

"Mi siete mancati, sono la vostra terza dose, sono il booster dell'intrattenimento", ha scherzato Fiore all’arrivo sul palco.

E ancora: "Draghi ci voleva andare al Quirinale, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate".

Infine, toccandosi il braccio: "Attenzione è il vaccino, sono i poteri forti, è il microchip, il grafene...".

Poi spazio alla musica, con l’esibizione dei big, compresa quella di Achille Lauro, in versione Billy Idol, che fa subito e di nuovo discutere, simulando un battesimo in diretta.

Al termine della prima serata, a guidare la classifica parziale sono Mahmood e Blanco.

