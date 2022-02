Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo, in onda da stasera a sabato 5 febbraio.

La prima accompagnatrice del conduttore Amadeus sarà Ornella Muti, che già rischia di scatenare la prima polemica della kermesse. Sollecitata dai giornalisti a parlare delle sue idee sul referendum per la legalizzazione delle droghe leggere, ha risposto che “io non spaccio canne, sono una madre, sono una nonna, sono consapevole dei pericoli”, ma “credo che legalizzare le droghe leggere sia la cosa migliore".

"E' una cosa complicata da gestire. Ma c'è tutto un giro pericoloso e si trovano cose ben più pesanti: meglio avere la possibilità di ottenere ricette – aggiunge –. Il vino lo possiamo bere tutti e nessuno si preoccupa. I ragazzini vanno in coma etilico continuamente. Bisognerà capire legalizzando cosa succederà".

Lei intanto si dice una grande sostenitrice della cannabis già legale, ossia quella terapeutica: “Spingo l’aspetto terapeutico della cannabis, non spingo assolutamente l’aspetto ludico della canna. Mi curo omeopaticamente ed è una mia scelta, che grazie a Dio non è vietata”.

SAVIANO GIOVEDÌ – Accantonato il tema, Amadeus lancia la notizia su un nuovo ospite: Roberto Saviano, che salirà sul palco giovedì con un monologo. "Mi sono sentito ieri sera con lui – ha spiegato - mi ha mandato il vocale con tutto il monologo, è davvero molto toccante e molto bello, come solo Roberto sa fare. Ci farà riflettere tantissimo”.

LA SCALETTA – Stasera il sipario si alzerà alle 20.45. Gli ospiti saranno i Måneskin e il tennista Matteo Berrettini. Per promuovere le prossime fiction Rai ci saranno anche Raoul Bova e Nino Frassica per Don Matteo, Claudio Gioé per Màkari.

Ecco l’ordine di ingresso dei primi 12 cantanti in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico e infine Giusy Ferreri.

Mercoledì invece si esibiranno gli altri 13.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata