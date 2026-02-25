Sanremo: Fogliati, Lauro e Lillo per la seconda serata. Cantano quindici Big, la sfida delle Nuove propostePrima Patty Pravo, ultima Ditonellapiaga. Sul palco i campioni olimpici e paralimpici
Si apre la seconda serata del Festival di Sanremo.
I co-conduttori, con Carlo Conti e Laura Pausini, sono Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo.
Si esibiscono quindici dei Big artisti in gara, sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto (50%) e della Giuria delle Radio (50%). A fine votazione viene stilata una classifica, di cui vengono alla fine annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.
Sul palco anche le quattro canzoni in gara tra le Nuove Proposte, suddivise in due coppie che vanno a sfida diretta: Filippucci con Blind, El Ma & Soniko; Mazzariello con Angelica Bove. I brani vengono votati dal pubblico con il Televoto (34%), dalla Giuria della Sala Stampa Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle Radio (33%).
Le due canzoni più votate accedono alla terza serata. Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani, affianca Conti durante la gara dei giovani.
Sul palco, in un'ideale staffetta con i Giochi di Milano Cortina, le campionesse Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli a Giuliana Turra.
Atteso all'Ariston anche il coro della delegazione de La Spezia dell'Anffas, l'associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive. In collegamento dal palco di piazza Colombo si esibisce Bresh.
La scaletta
Patty Pravo, sul palco alle 21:17
LDA e Aka7, sul palco alle 21:26
Enrico Nigiotti, sul palco alle 21:32
Tommaso Paradiso, sul palco alle 21:51
Elettra Lamborghini, sul palco alle 21:59
Ermal Meta, sul palco alle 22:13
Levante, sul palco alle 22:37
Bambole di pezza, sul palco alle 22:49
Chiello, sul palco alle 23:11
J-Ax, sul palco alle 23:21
Nayt, sul palco alle 23:29
Fulminacci, sul palco alle 23:49
Fedez e Masini, sul palco alle 00:03
Dargen D'Amico, sul palco alle 00:18
Ditonellapiaga, sul palco alle 00:33
