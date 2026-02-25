Due leggende della canzone d'autore tricolore, e due serate nel capoluogo per celebrarle: nel weekend si accenderanno le luci del Jester Club di Cagliari, in via Roma 257, con i concerti-tributo per Pino Daniele, venerdì 27 alle 22 in "Je so' Pino", e Rino Gaetano, l'indomani alla stessa ora con Alessandro Azara e la sua band.

"Je so' Pino"

In una formazione di cinque elementi verrà reso omaggio alla produzione più intensa e rivoluzionaria del cantante e chitarrista napoletano, rintracciabile nei primi, epocali dischi della sua carriera. Lo spettacolo viaggerà quindi attraverso i classici tratti da lavori come "Terra mia", "Nero a metà", l'omonimo album e altri ancora, nei quali blues, rock, funk e jazz vanno a fondersi con la tradizione napoletana in un risultato dalla poetica universale, oltre le proprie radici.

In arrangiamenti fedeli alle idee originali, ma reinterpretati con energia nuova, tanto groove e personalità artistica, la band intende restituire dal vivo il Daniele più autentico, impegnato ma anche ironico, ruvido e al contempo delicato, ma sempre viscerale. Di ciò saranno artefici sul palco i membri Daniel Meloni (voce), Davide Pirodda (chitarre), Paolo Cocco (basso), Massimiliano Ruiu (tastiere) e Marcello Mameli (batteria).

Tributo a Rino Gaetano

In un progetto che nasce nel febbraio 2011 con l'intenzione di riproporre il meglio di Rino Gaetano, rivisitato in una chiave contemporanea e personale, Azara e band sono tornati in piena attività nell'occasione del quarantenario dalla scomparsa del cantautore crotonese. Ispirati dall'attualità e dall'ironia pungente che ancor oggi ne caratterizza i testi, membri del gruppo sono Alessandro Azara (voce e chitarra), Alessio Piu (chitarra), Giovanni Pinna (basso), Paolo Carta Mantiglia (sax) e Paolo Zuddas (batteria).

