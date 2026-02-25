Se proprio delle forme del male si deve parlare, almeno lo si fa ridendo: venerdì 27 il comico antiochese Luca Tramatzu sbarcherà a Campidarte di Ussana, con il nuovissimo spettacolo "Buginu", dopo il successo delle date di Paulilatino, Monza, Milano, Roma, Bologna e Modena. Le porte dell'agriturismo-club apriranno alle 19, in un momento di cena e socialità che anticiperà l'apertura di Pasqualino Massa, alle 20:30, e l'entrata in scena di Tramatzu, alle 21.

Sostenuta per la VII edizione del Laboratorio di creatività contemporanea, promosso dall'omonima Direzione generale del Ministero della Cultura, la pièce di stand-up comedy prende il nome proprio dall'appellativo dato al Diavolo in alcune zone della Sardegna. Di origine incerta, la provenienza di "su buginu" è stata erroneamente attribuita in passato a Giovanni Battista Lorenzo Bogino, l'odiatissimo ministro per gli Affari di Sardegna nella più buia era sabauda.

Da qui, Tramatzu prende le mosse per andare alla ricerca del "buginu" che vive dentro ognuno di noi, sempre pronto a manifestarsi alla prima tentazione: una riflessione sulle mille incarnazioni che il male assume nella nostra vita, sul filo tra comico ed esistenziale nella totale assenza di tabù. Non a caso lo spettacolo è vietato ai minori di sedici anni, mentre l'ingresso è gratuito, in un'esilarante avventura che porterà a breve l'autore in nuove date del tour per "Buginu".

Tramatzu comincia a dedicarsi all'arte della stand-up nel 2015, una passione che solo otto anni dopo si trasformerà a tutti gli effetti in una professione, nella quale tutt'oggi gode del sostegno del collettivo Stand-up Comedy Sardegna con cui è attivo dal 2018. Di questa "famiglia" fa anche parte l'amico e collega Massa, anch'egli tra i nomi di punta della comicità stand-up e da poco impegnato con il suo ultimo lavoro, "Senza perdere la tenerezza".

