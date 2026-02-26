Sei progetti, un'etichetta indie, e il doppio festival: questo weekend piomberà nell'Isola il "Go Down Festival", organizzato dalla celebre label veneta Go Down Records insieme alla sarda Monolithix Agency e in programma per venerdì 27 all'Alex Bar di Ossi e sabato 28 al Cueva Rock di Quartucciu. Sui due palchi i partenopei The Devils e i padovani Percossa Fossile, affiancati dalle formazioni locali Post Coital Tristesse, Meigamma, Bentrees e Kaspar, con le selezioni musicali targate Go Down al termine delle serate.

Creata a Napoli nel 2015, la band The Devils esordisce con i dischi "Sin, You Sinners!" e "Iron Butt", pubblicati per Voodoo Rhythm Records e prodotti da Jim Diamond, già collaboratore di The White Stripes. Da quel momento il duo, formato da Gianni Blacula (voce e chitarra) ed Erika Switchblade (voce e batteria), ha preso il volo fra tour e concerti in tutto il mondo, contandone oltre seicento: ciò non gli ha tolto tempo in studio per i lavori "Beast Must Regret Nothing" (2021) – con apparizione del compianto Mark Lanegan – "Let The World Burn Down" (2024, primo per la Go Down Records) e infine "Let The World Burn Down". Quest'ultimo, prodotto dal fedele Alain Johannes, è carico di quel rock'n'roll stoneristico e quasi demoniaco del gruppo, colorato però di tocchi blues, soul e persino country.

Nascono invece appena cinque anni fa i Percossa Fossile, che dalle ceneri di un altro gruppo prendono forma per trovare linguaggi musicali oltre le barriere dei generi. E il risultato non potrebbe essere più eclettico, mescolando prog rock tradizionale, free jazz, grunge e post-punk nell'unione delle singole ispirazioni dei membri Axel Franco (voce e basso), Pietro Salmaso (chitarra e cori) e Mattia Gobbo (batteria e cori). Nei primi due anni suonano dal vivo in tutta l'Italia nordorientale, per poi imbarcarsi verso Francia, Belgio e Paesi Bassi, promuovendo l'extended-play "Enduro" (2003) e arrivare fino alla Go Down, con cui pubblicano con l'esordio in studio "Magnitudo" (2025).

Sul palco di Ossi, le due band saranno accompagnate dal garage punkeggiante dei Post Coital Tristesse e dagli altrettanto rumoristici Kaspar, di recentissima formazione. Al Cueva di Quartucciu saranno invece due gruppi intrisi di stoner e psichedelia come Bentrees e Meigamma a dare il loro supporto, portando un po' di brezza dal Palm Desert.

