Perde spettatori anche la seconda serata del Festival di Sanremo.

Nove milioni e 53mila la media di persone che hanno guardato la diretta con il 59.5% di share, in termini di total audience. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni e 600mila).

Il declino di ascolti è evidente: l'anno scorso la seconda serata del festival aveva ottenuto in media 11 milioni 800mila spettatori pari al 64.6% di share. Persi dunque quasi tre milioni di spettatori e il 5% di share.

Nel 2024 la seconda serata era stata seguita da 10.361.000 spettatori per il 60,1% di share.

Stasera i superospiti all'Ariston sono Alicia Keys e Eros Ramazzotti, per la prima volta dal vivo insieme e in anteprima mondiale, dopo il duetto in italiano e spagnolo sulle note de l'Aurora, tra i brani più intimi del repertorio del cantante, contenuta nel suo ultimo album, Una Storia Importante.

Un'esibizione che ha il sapore del ritorno alle origini: Alicia ha radici italiane, che risalgono ai nonni siciliani, mentre Eros celebra i 40 anni dalla vittoria a Sanremo con Adesso Tu. Sul palco, nel ruolo di co-conduttori, la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di una delle sue parodie più riuscite, Lapo Elkann. All'Ariston sfilano gli altri 15 Big in gara, ancora una volta votati dal pubblico con il Televoto (50%) e dalla Giuria delle Radio (50%): in ordine alfabetico (e non di uscita sul palco) Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

A fine votazione, viene stilata una classifica dei 15 brani e vengono comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. Per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, si sfidano i due artisti finalisti. Votano il pubblico tramite il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). L'artista più votato viene proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte. Sul palco di piazza Colombo si esibiscono i The Kolors.

- IN AGGIORNAMENTO -

