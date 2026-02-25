Netto calo di ascolti per la prima serata del Festival di Sanremo.

La media dei telespettatori per l’apertura si è fermata a 9 milioni 600mila spettatori, pari al 58% di share.

L'anno scorso la prima serata del Festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65,3%.

La prima parte, in onda dalle 21.42 alle 23.34, è stata vista da 12.771.000 con il 57,5% mentre la seconda parte dalle 23.38 all’1.32 ha ottenuto 5.866.000 con il 58,2% di share. Il picco in valori assoluti alle 21.59: Pausini e Conti congedano Gianna Pratesi e annunciano Paradiso davanti a 15.384.000 spettatori. Il picco in share invece all’1.18 durante l’esibizione di Lda e Aka7even con il 63,84 di share.

