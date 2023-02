Dal Teatro Ariston e in onda in prima serata su Rai1, da oggi fino a sabato 11 febbraio va in scena la 73esima edizione del Festival. Padrone di casa sarà per il quarto anno consecutivo Amadeus; accanto a lui l’amico Gianni Morandi. Co-conduttrici Chiara Ferragni per la prima e l’ultima sera, mercoledì la giornalista Francesca Fagnani, giovedì la pallavolista Paola Egonu e venerdì l’attrice Chiara Francini. Tra gli ospiti anche Mahmood, papà egiziano e mamma di Orosei, con Blanco, e in collegamento, dalla nave Costa Smeralda il rapper olbiese Salmo ma anche Gué Pequeno, Fedez e Takagi & Ketra. Dal palco in piazza Colombo Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

PRIMA SERA – Martedì prime 14 canzoni in gara: si esibiranno nell’ordine Anna Oxa, gIANMARIA, Mr.Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. A fine serata prima classifica provvisoria, stilata con il voto dei giornalisti divisi tra carta stampata, radio e web. Ospiti d’onore Mahmood e Blanco, i Pooh con Riccardo Fogli ed Elena Sofia Ricci.

SECONDA SERA – Mercoledì tocca agli altri 14 artisti in gara: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola & Chiara. Anche stavolta saranno giudicati solo dai giornalisti accreditati in sala stampa mentre la classifica finale comprenderà tutte le 28 canzoni. Ospiti l’inedito trio formato da Al Bano, Massimo Ranieri e Morandi, i Black Eyed Peas, Angelo Duro e Francesco Arca.

TERZA SERA – Giovedì si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara. A contribuire alla nuova classifica complessiva saranno per il 50% la Giuria demoscopica (un campione di 300 abituali consumatori di musica) e per il restante 50% il voto da casa. Ospiti d’onore i Måneskin e Peppino Di Capri.

QUARTA SERA – Venerdì la serata dedicata a cover e duetti. Il ventaglio di brani, italiani e internazionali, va dal 1960 al 2009. Per la classifica finale, che farà media con le precedenti, il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. Ospiti tutti gli artisti che canteranno con i concorrenti oltre al cast di "Mare fuori".

QUINTA SERA – Tornano sul palco tutti i 28 artisti ma l’esibizione sarà votata solo dal pubblico a casa. I finalisti non saranno tre ma ben cinque. A decidere la canzone vincitrice saranno il Televoto per il 34%, la Sala stampa per il 33% e la Demoscopica per il 33%. Per l’ultima sera ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni, i Depeche Mode e Luisa Ranieri della fiction "Lolita Lobosco". Non ci sarà il videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oggetto di forti polemiche nei giorni scorsi: sarà Amadeus a leggere un testo scritto dal leader di Kiev.

FIORELLO AL DOPOFESTIVAL – “Viva Rai2” di Fiorello si trasferisce su Rai1 e diventa il dopofestival per le prime quattro serate. “Ciuri” condurrà in diretta dal Glass di via Asiago a Roma, con inviato a Sanremo Gabriele Vagnato. Per il PrimaFestival Andrea Delogu, gli Autogol e Jody Cecchetto. Seguirà la kermesse anche Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal, su Rai 2 alle 18.45.

