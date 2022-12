È ufficiale, è stata annunciata la lista dei Big in gara a Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus ha svelato oggi i nomi degli artisti durante il Tg1 delle 13.30.

28 i cantanti in gara (22 cantanti scelti e 6 vincitori di Sanremo Giovani) con 28 inediti.

Come per l'edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival è quella “Artisti”. I Giovani si sfideranno il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro otterranno un posto tra i Big.

L’elenco:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata