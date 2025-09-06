Finale con brio per SanG/Arena 2025, domenica 7 settembre alle 21.30 all'anfiteatro comunale di San Gavino Monreale in via Dante con Greg & The Frigidaires, moderna Doo-Wop band, che schiera accanto a Claudio “Greg” Gregori (voce e chitarra), il chitarrista Alessandro “Meox” Meozzi, il trombettista Luca “Neverever” Majnardi e il sassofonista Olimpio “Holly” Riccardi, con Giulio “Sgarbato” Scarpato al basso elettrico e Giovanni “Lil’bell” Campanella alla batteria, per un concerto ispirato alle suggestioni e alle sonorità del rhythm and blues.

Un ricco repertorio che spazia dai Coasters, a Dion & the Belmonts, ai Diamonds e poi The Cleftones, The Beach Boys, The Platters, The Cadillacs e altre bands di successo accanto a brani originali e ironici “a tema” per riscoprire la vivace temperie culturale e artistica d'oltre oceano negli Anni Cinquanta e Sessanta.

Greg & The Frigidaires – da un'idea di Claudio “Greg” Gregori (il Greg di Lillo & Greg) e Luca Majnardi, che hanno condiviso il palco nell'arco di cinque lustri con concerti e tournées in tutta Italia – si rifanno a un genere musicale particolarmente congeniale alla formazione, con tanto di ensemble vocale e solida base ritmica, dove affascinanti armonie s'intrecciano a metriche swinganti e rockeggianti.

Un appuntamento da non perdere in cui la band ripropone “cover” di pezzi celeberrimi tradotti e spesso riscritti in italiano in chiave ironica e maliziosa, oltre alle composizioni originali, in un'ondata di musica travolgente... e divertente.

Questo spettacolo chiude la prima edizione di SanG/Arena 2025, la rassegna estiva organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna e con il contributo della Fondazione di Sardegna

