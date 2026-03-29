Il concerto
29 marzo 2026 alle 09:03
Sal da Vinci a Golfo Aranci: la Sardegna tra le tappe del tour estivo del vincitore di SanremoAppuntamento il 5 agosto
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Dal palco di Sanremo alla piazza vista mare di Golfo Aranci, il vincitore della 76esima edizione del Festival della canzone italiana sbarca nell'estate del paese gallurese.
Ad annunciarlo sui social proprio Sal da Vinci che, ieri, ha pubblicato il calendario del suo tour: tra le sedici tappe in giro per l'Italia, il cantante napoletano canta live a Golfo Aranci il 5 agosto prossimo.
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