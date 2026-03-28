Un locale ormai culto nel capoluogo, dove la musica non si ferma (quasi) mai: dopo aver portato stasera i Devangelic da Roma, il Fabrik di Cagliari alza la posta per la serata di sabato 27, con ben tre band sul palco. Dalle 21, sul palco di via Mameli 216, andranno infatti in scena gli Indigosaur, insieme a Pinkemical Sunset e Red Moon Diamond.

Gli Indigosaur nascono nel 2018, ma solo cinque anni dopo riescono a unire le forze per entrare in studio e dare forma alle loro influenze, risultando in sonorità heavy rock con tinte di metal britannico anni Ottanta e psichedelia fumosa, modellata dallo stoner doom. Un risultato fieramente vintage e dal sapore ipnotico, testimoniato dall'esordio "Cosmic Censor" (2025), uscito per l'isolana Electric Valley Records.

È invece una formazione che risale ancor più addietro quella dei Pinkemical Sunset, inizialmente creati con il nome di "Chemical Pink Sunset" già nel 2012, da un'idea di Davide Puggioni. Da allora sia il suono che la composizione del gruppo hanno subito numerosi cambiamenti, attestandosi oggi su un post-rock dal sapore stoner, con all'attivo i due album "Orgasm" ed "Electrical Pinksunset". Sono invece i più recenti a calcare le scene i Red Moon Diamond che, unendo le ispirazioni blues, rock, metal e psych-prog dei membri, ha da poco terminato la produzione del concept album di debutto "The Last Damned on Earth", di prossima uscita.

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