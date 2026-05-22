Un iconico frontman, consegnato al mito non solo dall'arte, ma anche dalla tragica e prematura scomparsa: e proprio per commemorare il cantante dei Joy Division anche quest'anno, Bohemien Eventi e Piovono Pietre porteranno questo sabato al Cueva Rock di Quartucciu la dodicesima edizione del "Ian Curtis Tribute".

Dalle 21:30, saliranno sul palco le band Neila Invo da Napoli, Ainu da Genova, i villacidresi Loono insieme al cantautore Vanvera, i cagliaritani Calcinacci e i concittadini Dorsell, con ospite Giampy Guttuso dei Gods of Gamble. A chiudere una serata ricca di musica ed emozioni, i dj-set di Revenant e Venefica.

Componendosi di Elettra Seguro, Valeria Formisano e Gennaro Campanile, le partenopee Neila Invo si formano nel 2019, caratterizzate sin da subito da sonorità darkwave e coldwave, con sintetizzatori glaciali, bassi profondi e cantati eterei, testimoniate anche dall'esordio "Alienation" (2022) uscito per Young And Cold Records. Provengono invece dal capoluogo ligure gli Ainu, che nel 2024 debuttano per l'etichetta di culto Subsound Records con l'omonimo album, fatto di potenti paesaggi sonori e suggestioni marittime, dall'incedere inesorabile fra psichedelia e post-metal.

I Loono torneranno invece con una nuova formazione, a navigare il progetto in una miscela di musica alternativa italiana, post-punk ed electro-pop: degno compare delle loro riflessioni distopiche sarà il compaesano Vanvera (alias Mauro Vacca). Alla sua prima assoluta invece il dream pop dei Calcinacci, con Monica Mureddu, Marco Mancini e Stefano Guzzetti, in arrivo con il primo album "Noi tre", anticipato dall'estratto "Meteorite". A chiudere, tra le band isolane, anche i Dorsell: in uno stile post-punk urbano e plumbeo, Luca Morgante, Gigi Moi, Pierpaolo Abis e Kekko Testa porteranno al Cueva anche alcuni brani dei Joy Division, arricchiti dalla voce di Giampy Guttuso.

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