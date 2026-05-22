Anteprima a Roma per la listening session di "Lùmia", il nuovo progetto di Emanuele Contis e Ilaria Porceddu. Domenica alle 18 il Mutable Flat Lab ospiterà i due artisti sardi in un incontro che ha già registrato grande attenzione da parte degli operatori della stampa e del comparto musicale.

L’incontro offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare in anteprima il disco, in uscita il prossimo 29 maggio su tutte le piattaforme digitali. Dal 18 maggio è inoltre già attivo il pre-order del vinile, che verrà distribuito anche negli store fisici, con particolare attenzione alla sua distribuzione nelle realtà indipendenti e ai negozi di dischi. Al termine dell’ascolto è previsto un momento conviviale dedicato alla valorizzazione di prodotti e brand sardi d’eccellenza.

Lùmia nasce dall’incontro tra il suono elettronico di Emanuele Contis e la scrittura cantautorale di Ilaria Porceddu.. Tra i cameo presenti nel disco figura anche Max Gazzè, con cui Contis ha collaborato nel supergruppo Fabi Silvestri Gazzè.

La listening session che si terrà nella capitale rappresenta il primo appuntamento di un percorso che proseguirà nelle prossime settimane, con nuove date, ancora da definire, previste a Milano prima e Cagliari poi.

Lùmia è prodotto da Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis in co-produzione con Altrove Publishing ed è distribuito da ADA / Warner Music Italy.

© Riproduzione riservata